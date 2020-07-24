Фотоконкурс Huawei Next Image Awards 2020: 6 способов проявить свою креативность (укр)

Одне фото говорить більше тисячі слів. Особливо, якщо за ним стоїть унікальна концепція та досконала техніка виконання.

Ознайомтеся із 6 категоріями конкурсу мобільної фотографії Huawei Next Image Awards 2020 та покажіть своє бачення світу. Можливо, саме ваша робота стане натхненням для інших!

Huawei Next Image Awards є наймасштабнішим у світі конкурсом мобільної фотографії та відеороликів, в якому лише в 2019 році взяли участь понад 500 000 користувачів.

Переможці цьогорічного глобального конкурсу можуть виграти 10 000 доларів США (до оподаткування) та смартфон Huawei P40 Pro (8 ГБ + 256 ГБ). В Україні учасники локального конкурсу додатково можуть виграти смартфони Huawei P40 Pro, Huawei P40 та Huawei P40 lite.

Категорія "Долаючи відстань" (Near Far): все залежить від перспективи

Зміна перспективи може творити дива. Іноді погляд зблизька або на певній відстані може повністю змінити наше сприйняття. Ця техніка відома давно — нею особливо любили користуватися імпресіоністи. Ви також можете виступити в ролі художника — для цього випробуйте провідні функції камер смартфонів Huawei.

Категорія "Обличчя" (Faces): покажіть унікальність людей навколо

Люди навколо можуть вразити нас своєю красою та самобутністю, котрі хочеться негайно передати на фото. І це не дивно, адже людське обличчя відображає цілий спектр емоцій та змінюється залежно від освітлення чи моменту.

Категорія "Краса ночі" (Good Night): відкрийте світ при сяйві місяця

У ночі є свій шарм. Ми звертаємо увагу на несподівані деталі, коли їх освітлює місяць. Місячне сяйво, кольори ночі та її таємнича атмосфера давно надихали художників та збурювали їхню уяву. До того ж, це чудова можливість випробувати можливості нічної зйомки зі смартфоном Huawei.

Категорія "Привіт, життя!" (Hello, Life!): діліться натхненням

Звичайно, ви не раз починали займатися новим хобі або цікавилися чимось, надихаючись прикладом іншої людини. Емоції та натхнення мотивують і підвищують нашу готовність діяти. Але як відобразити швидкоплинний момент? У цьому вам допоможуть технології Huawei!

Категорія "Історія" (Storyteller): створіть історію за допомогою фото

Вміло розказані історії надихають та викликають бажання дізнатися більше. За кожним фото також є певна історія — іноді дуже проста, заснована на близькості двох людей, а іноді — складніша, для розуміння якої потрібна презентація з декількома ілюстраціями.

Категорія "Моменти" (Live Moments): вловіть динаміку моменту

Якщо фото можуть висловити настільки багато, лише подумайте про перспективи відео. Можливо, у вас дотепер не було великого досвіду створення відео, але Huawei Next Image Awards 2020 є чудовою нагодою спробувати себе!

Дізнатися більше про глобальний конкурс Huawei Next Image Awards 2020 та умови участі можна на офіційному вебсайті (https://gallery.consumer.HUAWEI.com). Щоб дізнатися більше про додатковий локальний відбір та умови участі, будь ласка, відвідайте офіційну сторінку на Facebook.