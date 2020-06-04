Расширенные санкции по "Северному потоку-2" внесут на этой неделе в Конгресс США

Сенаторы США на этой неделе представят законопроект о расширении санкций в отношении российского проекта "Северный поток-2".

С копией законопроекта ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Новое законодательство, инициированное сенатором-республиканцем Тедом Крузом и сенатором-демократом Джин Шахин, расширит существующие санкции и будет включать штрафы не только для сторон, занимающихся укладкой трубопровода, а предоставляют услуги по андеррайтингу, страхование или перестрахование судов.

Также документ предусматривает наказание для тех компаний, которые предоставляют "услуги или средства для модернизации технологий, установления сварочного оборудования, переоборудования или закрепления" судов.

Сенатор Круз заявил, что законопроект "ясно дает понять: те, кто связан с судами, которые прокладывают трубопровод, столкнутся с серьезными и немедленными санкциями".

Законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса и подписан Трампом.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер на прошлой неделе раскритиковал Вашингтон за "эскалацию угрозы санкций, которые являются экстерриториальными а, следовательно, противоречат нормам международного права".

В Кремле заявили, что вероятные новые санкции США по "Северному потоку-2" не повлияют на планы строительства.

В конце прошлого года президент Трамп одобрил санкции против "Северного потока-2", в связи с которыми швейцарско-нидерландская компания Allseas немедленно прекратила подводные работы на трубопроводе.

20 мая Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулированием ЕС и не имеет права на исключение.

15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от регулирования ЕС.

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Европейская правда