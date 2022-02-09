Австрия считает маловероятной сертификацию "Северного потока-2"

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Австрия считает маловероятным, что немецкий регулятор при нынешних обстоятельствах предоставит необходимое одобрение газопроводу "Северный поток-2".

Об этом заявил в Киеве федеральный министр по европейским и международным делам Австрии Александер Шалленберг во время совместной пресс-конференции с главами МИД Украины, Чехии и Словакии, передает Укринформ.

"Маловероятно, что "Северный поток-2" получит необходимое одобрение со стороны соответствующего немецкого регулятора ввиду нынешней ситуации (эскалации российско-украинского конфликта и военных угроз Кремля – ред.)", - заявил Шалленберг.

Также министр повторил свою позицию, которая заключается в том, что не нужно делать "Северный поток-2" "краеугольным камнем" санкционного режима против РФ, поскольку речь идет о проекте, который еще даже не заработал. По его убеждению, эта тема не сможет быть убедительной для того, чтобы Москва могла изменить свою позицию. "Мне не очень нравится, что у нас есть дискуссии, в которых фокус только на двух основных вещах: "Северный поток-2" и SWIFT", - заявил австрийский министр.

Он указал на то, что отношения между ЕС и РФ в экономической сфере более широкие. "И я хотел бы четко заявить, что мы работаем в рамках ЕС над широким и массивным санкционным пакетом в случае военной агрессии", - заявил Шалленберг.

По его словам, в ЕС имеется консенсус относительно этого, и Австрия поддержит санкционный пакет против России в случае дальнейшей военной агрессии.

Австрийский министр также указал на то, что стабильность и безопасность Украины имеют непосредственное влияние на регион Центральной Европы и Австрию в частности. "Безопасность Украины – это и наша безопасность", – заявил он.

Шалленберг указал на то, что, несмотря на свой нейтральный статус, Австрия стоит на стороне украинского народа. "Австрия стоит на вашей стороне. Мы не являемся членом НАТО. Мы нейтральная страна и имеем конституционные ограничения. Но мы стоим на стороне украинского народа, когда речь заходит о гуманитарной помощи", - заявил он.

Напоминаем:

"Северный поток - 2" - российский газопровод, построенный в обход Украины. Его проложили по дну Балтийского моря из РФ в Германию.

Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром".

В августе компания Nord Stream 2, оператор строительства Северного потока-2, проиграла в немецком суде дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы ЕС.

В ноябре Немецкий федеральный регулятор отсрочил сертификацию "Северного потока-2" как независимого оператора по транспортировке газа.