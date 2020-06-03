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В МВД запустили мобильное приложение для проверки штрафов за нарушение ПДД

Среда, 3 июня 2020, 16:52
 

В Министерстве внутренних дел запустили мобильное приложение, которое позволяет проверить наличие штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Источник: заместитель министра Сергей Гончаров, которого цитирует МВД

Прямая речь: "С помощью приложения "Штрафы ПДД" можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений.

Не надо ждать пока постановление поступит в ваш почтовый ящик, а можно сразу оплатить его онлайн. Напоминаем, что предоставляется скидка 50% при уплате штрафа, если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления".

Детали: Скачать мобильное приложение "Штрафы ПДД" можно здесь для Android.

Для IOS станет доступным в ближайшее время, говорят в МВД.

 

Разработан также телеграмм-бот "Штрафы ПДД". С помощью бота так же можно оформить подписку на транспортное средство и уплатить штраф с использованием банковской карты.

Что предшествовало: С 1 июня МВД ввело автоматическую фиксацию нарушений скоростного режима.

Украинская правда

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