НБУ не планирует запускать "печатный станок"

Национальный банк не планирует возвращаться к практике покупке облигаций внутреннего государственного займа.

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий во время конференции с представителями "Союза украинских предпринимателей", передает "Громадське".

"Национальный банк не планирует финансировать бюджет через операции с государственными облигациями (ОВГЗ) на первичном или вторичном рынке. Эффекты от прямого финансирования бюджета в виде развертывания девальвационных-инфляционной спирали хорошо известны тем украинцам, которые помнят 90-е годы.

Поэтому, возвращаться к этой практике нет смысла", — сообщил Смолий.

При этом он добавил, что Нацбанк продолжит использовать имеющиеся у него инструменты для того, чтобы обеспечить ценовую стабильность, в том числе регулировать размер учетной ставки, как он делал и раньше.

Напомним:

Совет Нацбанка изъял внесенную в 2018 году Стратегию монетарной политики НБУ запрет на покупку облигаций внутреннего госзайма.

В НБУ прокомментировали, что решение Совета НБУ об отмене запрета на покупку регулятором ОВГЗ - лишь рекомендация, правление Нацбанка в ближайшее время не планирует возвращаться к практике покупки облигаций внутреннего государственного займа.