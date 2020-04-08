НБУ не планирует запускать "печатный станок"
Национальный банк не планирует возвращаться к практике покупке облигаций внутреннего государственного займа.
Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий во время конференции с представителями "Союза украинских предпринимателей", передает "Громадське".
"Национальный банк не планирует финансировать бюджет через операции с государственными облигациями (ОВГЗ) на первичном или вторичном рынке. Эффекты от прямого финансирования бюджета в виде развертывания девальвационных-инфляционной спирали хорошо известны тем украинцам, которые помнят 90-е годы.
Поэтому, возвращаться к этой практике нет смысла", — сообщил Смолий.
При этом он добавил, что Нацбанк продолжит использовать имеющиеся у него инструменты для того, чтобы обеспечить ценовую стабильность, в том числе регулировать размер учетной ставки, как он делал и раньше.
Напомним:
Совет Нацбанка изъял внесенную в 2018 году Стратегию монетарной политики НБУ запрет на покупку облигаций внутреннего госзайма.
В НБУ прокомментировали, что решение Совета НБУ об отмене запрета на покупку регулятором ОВГЗ - лишь рекомендация, правление Нацбанка в ближайшее время не планирует возвращаться к практике покупки облигаций внутреннего государственного займа.
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