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Рада Нацбанку дозволила регулятору купувати облігації внутрішньої держпозики

Четвер, 2 квітня 2020, 14:35
 

Рада Нацбанку вилучила внесену у 2018 році до Стратегії монетарної політики НБУ заборону на купівлю облігацій внутрішньої держпозики.

Про це йдеться у рішення Ради НБУ від 31 березня, передає FinClub.

Також Рада Нацбанку вилучила заборону на проведення операцій, які можуть мати ознаки прямої або непрямої підтримки бюджетних видатків.

"Оперативно визначити та доповісти Раді Нацбанку про можливі обсяги проведення операцій НБУ з ОВДП на вторинному ринку цінних паперів, які не становитимуть загрози фінансовій стабільності", - йдеться у документі.

Крім цього, центробанку рекомендували разом із Кабміном ввести усі можливі заходи на підтримку економіки і населенння у кризовий період, а також - акцентувати увагу на доцільності створення макроекономічних передумов пом'якшення наслідків рецесії.

Також Рада НБУ, зокрема, рекомендувала розглянути можливість цільвого довгострокового рефінансування банків з метою кредитування інвестиційних проектів, а також - малого та середнього бізнесу.

Як пише FinClub, правління НБУ неодноразово заявляло про неможливість купівлі ОВДП у банків, яка може бути елементом фінансування дефіциту держбюджету.

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НБУ ОВДП

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