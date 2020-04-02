Рада Нацбанку дозволила регулятору купувати облігації внутрішньої держпозики

Рада Нацбанку вилучила внесену у 2018 році до Стратегії монетарної політики НБУ заборону на купівлю облігацій внутрішньої держпозики.

Про це йдеться у рішення Ради НБУ від 31 березня, передає FinClub.

Також Рада Нацбанку вилучила заборону на проведення операцій, які можуть мати ознаки прямої або непрямої підтримки бюджетних видатків.

"Оперативно визначити та доповісти Раді Нацбанку про можливі обсяги проведення операцій НБУ з ОВДП на вторинному ринку цінних паперів, які не становитимуть загрози фінансовій стабільності", - йдеться у документі.

Крім цього, центробанку рекомендували разом із Кабміном ввести усі можливі заходи на підтримку економіки і населенння у кризовий період, а також - акцентувати увагу на доцільності створення макроекономічних передумов пом'якшення наслідків рецесії.