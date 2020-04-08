НБУ не планує запускати "друкарський верстат"

Національний банк не планує повертатись до практики купівлі облігацій внутрішньої державної позики.

Про це повідомив голова Нацбанку Яків Смолій під час конференції з представниками "Спілки українських підприємців", передає Громадське.

"Національний банк не планує фінансувати бюджет через операції з державними облігаціями (ОВДП) на первинному чи вторинному ринку. Ефекти від прямого фінансування бюджету у вигляді розгортання девальваційно-інфляційної спіралі добре відомі тим українцям, які пам’ятають 90-ті роки.

Відтак, повертатися до цієї практики немає сенсу", — повідомив Смолій.

Смолій додав, що Нацбанк продовжить використовувати наявні у нього інструменти для того, аби забезпечити цінову стабільність, зокрема регулюватиме розмір облікової ставки, як він робив і раніше.

Нагадуємо:

Рада Нацбанку вилучила внесену у 2018 році до Стратегії монетарної політики НБУ заборону на купівлю облігацій внутрішньої держпозики.

Пізніше у НБУ прокоментували, що рішення Ради НБУ про скасування заборони на купівлю регулятором ОВДП - лише рекомендація, правління Нацбанку найближчим часом не планує повертатись до практики купівлі облігацій внутрішньої державної позики.