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В НБУ заявили, что не планируют покупать облигации внутреннего госзайма

Пятница, 3 апреля 2020, 16:10
 

Решение Совета НБУ об отмене запрета на покупку регулятором ОВГЗ - лишь рекомендация, правление Нацбанка в ближайшее время не планирует возвращаться к практике покупки облигаций внутреннего государственного займа.

Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Решение Совета - это лишь рекомендация. Наша позиция, как правления, неизменна - мы не планируем покупать ОВГЗ", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас в собственности Нацбанка - около 300 млрд грн гособлигаций, Министерство финансов ежегодно погашает бумаги примерно на 12 млрд грн.

"И мы не намерены увеличивать этот портфель", - добавил Чурий.

Напомним:

Совет Нацбанка изъял внесенную в 2018 году Стратегию монетарной политики НБУ запрет на покупку облигаций внутреннего госзайма.

Экономическая правда

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НБУ ОВГЗ

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