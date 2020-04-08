"Новая почта" вместе с "АТБ" и Rozetka расширяет услугу доставки продуктов на всю Украину

Доставка продуктовых наборов "Новой почтой" с "АТБ" через платформу Rozetka с 8 апреля расширяется на всю Украину.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

Отмечается, что 20 марта "Новая почта" вместе с интернет-магазином Rozetka и торговой сетью "АТБ" запустила пилотный проект доставки продуктовых наборов в Днепропетровской области. За 2 недели доставили около 300 наборов.

"На старте проекта клиентам предлагались три продуктовых наборы минимальный, средний и большой. Наибольшей популярностью пользовался средний набор. Поэтому его было решено оставить и в дальнейшем, а два других набора были заменены на продуктовый и непродуктовый", - говорится в сообщении.

"Сейчас, когда карантинные мероприятия в стране становятся все более жесткими, украинцам важно иметь возможность покупать продукты питания, не выходя из дома. "Новая почта" усилила команду своих курьеров, чтобы доставлять самое необходимое быстро. Поэтому призываю всех оставаться дома - мы все вам доставим", - заявил CEO "Новой почты" Александр Бульба.

Сообщается, что выбрать и заказать продуктовые наборы можно на сайте Rozetka, в магазинах сети "АТБ" заказ формируется, а "Новая почта" осуществляет курьерскую доставку.

"Клиентам доступны три набора необходимых товаров стоимостью 143, 402 и 551 гривня. Стоимость доставки составляет 55-75 грн. Продукты будут доставляться "день в день" в тех населенных пунктах, где есть магазины "АТБ".

В другие населенные пункты доставка будет осуществляться на следующий день после забора продуктовых наборов курьерами "Новой почты", - добавили в компании.

Экономическая правда