"Нова пошта" разом із "АТБ" та Rozetka розширює послугу доставки продуктів на всю Україну

Доставка продуктових наборів "Новою поштою" з "АТБ" через платформу Rozetka з 8 квітня розширюється на всю Україну.

Про це повідомляє прес-служба "Нової пошти".

Зазначається, що 20 березня "Нова пошта" разом із інтернет-магазином Rozetka та торгівельною мережею "АТБ" запустила пілотний проєкт доставки продуктових наборів у Дніпропетровській області. За 2 тижні доставили близько 300 наборів.

"На старті проєкту клієнтам пропонувалися три продуктових набори: мінімальний, середній і великий. Найбільшою популярністю користувався середній набір. Тому його було вирішено залишити й надалі, а два інших набори були замінені на продуктовий та непродуктовий", - йдеться у повідомленні.

"Зараз, коли карантинні заходи в країні стають все більш жорсткими, українцям важливо мати можливість купувати продукти харчування, не виходячи з дому. "Нова пошта" посилила команду своїх кур’єрів, щоб доставляти найнеобхідніше швидко. Тому закликаю всіх залишатися вдома – ми все вам доставимо", - заявив CEO "Нової пошти" Олександр Бульба.

Повідомляється, що обрати і замовити продуктові набори можна на сайті Rozetka, у магазинах мережі "АТБ" замовлення формується, а "Нова пошта" здійснює кур'єрську доставку.

"Клієнтам доступні три набори необхідних товарів вартістю 143, 402 та 551 гривня. Вартість доставки складає 55-75 грн. Продукти будуть доставлятися "день в день" в тих населених пунктах, де є магазини "АТБ".

В інші населені пункти доставка буде здійснюватися на наступний день після забирання продуктових наборів кур’єрами "Нової пошти", - додали в компанії.

Економічна правда