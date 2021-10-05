Новая Почта запускает собственную авиакомпанию

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Почтовый оператор "Новая Почта" запускает собственного авиаперевозчика для транспортировки международных пакетов.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Авиаперевозчик будет называться Supernova Airlines. Отмечается, что компания будет иметь собственный флот самолетов. Она войдет в структуру "Новая Почта Глобал".

Рейсы будут происходить из международных аэропортов "Борисполь" и "Львов".

По словам исполнительного директора "Новая Почта Глобал" Юрия Беневитского, до сих пор для транспортировки отправлений НП сотрудничала с другими авиакомпаниями.

Однако объемы отправлений значительно выросли, поэтому в компании решили запустить собственного авиаперевозчика.

Экономическая правда