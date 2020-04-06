Украинские меценаты за 5 дней собрал 5 миллионов для Минздрава
Понедельник, 6 апреля 2020, 16:35
Украинские бизнесмены запустили платформу для помощи украинским медикам, заразившихся коронавируса при исполнении своих обязанностей. За первые 5 дней было собрано 5 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что для получения помощи необходимо оставить заявку на сайте helpdoctors.com.ua, подтвердить статус медицинского работника и диагноз COVID-19.
Напомним:
Украинские компании в условиях карантина и мероприятий по предотвращению распространения коронавируса выделяют средства на закупку оборудования для больниц.
Экономическая правда
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