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Українські меценати за 5 днів зібрав 5 мільйонів для МОЗ

Понеділок, 6 квітня 2020, 16:35
 

Українські бізнесмени запустили платформу для допомоги українським медикам, які заразилися коронавірусом при виконанні своїх обов'язків. За перші 5 днів було зібрано 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Повідомляється, що для отримання допомоги необхідно залишити заявку на сайті helpdoctors.com.ua, підтвердити статус медичного працівника та діагноз COVID-19.

Нагадуємо:

Українські компанії в умовах карантину та заходів із запобігання поширенню коронавірусу виділяють кошти на закупівлю обладнання для лікарень.

Економічна правда



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МОЗ коронавірус

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