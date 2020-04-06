Українські меценати за 5 днів зібрав 5 мільйонів для МОЗ
Понеділок, 6 квітня 2020, 16:35
Українські бізнесмени запустили платформу для допомоги українським медикам, які заразилися коронавірусом при виконанні своїх обов'язків. За перші 5 днів було зібрано 5 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Повідомляється, що для отримання допомоги необхідно залишити заявку на сайті helpdoctors.com.ua, підтвердити статус медичного працівника та діагноз COVID-19.
Нагадуємо:
Українські компанії в умовах карантину та заходів із запобігання поширенню коронавірусу виділяють кошти на закупівлю обладнання для лікарень.
Економічна правда
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