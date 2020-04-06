Українські меценати за 5 днів зібрав 5 мільйонів для МОЗ

Українські бізнесмени запустили платформу для допомоги українським медикам, які заразилися коронавірусом при виконанні своїх обов'язків. За перші 5 днів було зібрано 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Повідомляється, що для отримання допомоги необхідно залишити заявку на сайті helpdoctors.com.ua, підтвердити статус медичного працівника та діагноз COVID-19.

Нагадуємо:

Українські компанії в умовах карантину та заходів із запобігання поширенню коронавірусу виділяють кошти на закупівлю обладнання для лікарень.

Економічна правда





