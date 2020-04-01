Закупка аппаратов ИВЛ и сбор средств: как бизнес помогает бороться с COVID-19

Украинские компании в условиях карантина и мероприятий по предотвращению распространения коронавируса выделяют средства на закупку оборудования для больниц.

В частности, национальная сеть супермаркетов "Сильпо" на закупку оборудования для больниц и средств защиты медиков выделила 100 млн грн.

"Как ответственный бизнес, мы не можем оставаться в стороне ситуации. Мы также понимаем неотложные нужды, которые есть в Украине сейчас.

Поэтому более 13 млн гривен уже использовано для оплаты 12 высококачественных аппаратов искусственной вентиляции легких HAMILTON швейцарского производства. После поступления в Украину это оборудование направят в больницы Киевской, Винницкой, Кировоградской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей", - заявил директор по розничной торговле сети "Сильпо" Александр Прядухин.

В то же время агрохолдинг "Кернел" на борьбу с коронавирусом направил более 85 млн грн.

Отмечается, что 55 млн грн выделили в общегосударственный фонд для закупки экспресс-тестов, еще более 30 млн грн - на экстренную закупку медоборудования и средств индивидуальной защиты для больниц Полтавской и Кировоградской областей.

Ресурсы на борьбу с COVID-19 выделяют и IT-компании.

В частности, SoftServe выделил 10 млн грн для поддержки медицинских учреждений в борьбе с пандемией коронавируса, а 27 марта уже передал два аппарата искусственной вентиляции легких для нужд Львовской областной инфекционной больницы и Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова.

Компания "Миратех" отремонтировала 3 аппарата искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы № 12.

Компания "Innovecs" закупает и устанавливает кислородную магистраль в Киевскую городскую клиническую больницу № 17.

В свою очередь, esports-компания WePlay! Esports направила 3 ​​млн грн на три аппарата ИВЛ для больниц Украины.

"Новые аппараты искусственной вентиляции легких поедут в больнице Хмельницкого, Кропивницкого и Киева", - говорится в сообщении.

Кроме этого, компания с 20 по 26 марта провела международный киберспортивный онлайн-марафон с Dota 2 для сбора средств на создание вакцины против коронавируса. Организаторам удалось собрать более 68 тысяч долларов, к ним компания добавила собственные 120 тысяч долларов. Средства передадут в международные фонды CEPI и Global Giving.

Логистическая компания "Новая почта" 15 марта объявила о выделении 25 млн грн на покупку оборудования и материалов для больниц.

Также компания на время карантина будет бесплатно доставлять помощь больницам, военным и детским домам.

26 марта "Новая почта" передала больницам Полтавы вторую партию медицинской гуманитарной помощи, в частности, 8100 респираторов, 3502 защитных щитков, 200 десятилитровых бутылей антисептика и 158 медицинских защитных костюмов.

ЭП будет делать ежедневный дайджест, какие украинские компании и как помогают в борьбе с коронавирусом.

Экономическая правда