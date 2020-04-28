"Слуги народа" предлагают открыть летние площадки заведений
Народные депутаты из президентской фракции "Слуга народа" обратились в Кабинет министров с просьбой разрешить работать летним площадкам в заведениях общественного питания в условиях карантина.
Источник: Facebook-страница заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук
Прямая речь Кравчук: "Совместно с коллегами из межфракционного объединения "За ФЛП" обратились к Премьер-министру Украины с предложением разрешить функционирования летних площадок в учреждениях общественного питания в условиях карантина".
Детали: По ее словам, значительная часть владельцев ресторанного бизнеса продолжает выплачивать зарплаты своим работникам и нести большое количество затрат. В том числе, это касается уплаты взносов за размещение открытых летних и сезонных террас.
Депутаты считают, что летними площадками заведений питания можно безопасно пользоваться при следующих условиях:
- ограничение количества посетителей из расчета 1 посетитель на 5 м2 площади;
- постоянный контроль температуры персонала и посетителей заведения;
- размещение столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга;
- за одним столом может размещаться не более 3 человек;- использование при обслуживании посетителей исключительно одноразовой посуды;
- дезинфекция предметов с которыми контактировал каждый посетитель.
Кравчук также написала, что история с рестораном "Велюр" ее коллеги Николая Тищенко "только подтверждает, что ограничения нужно ослаблять и дать бизнесу дышать".
Предыстория:
27 апреля Министерство здравоохранения определилось с условиями, которым должны следовать продовольственные рынки для работы на карантине.
В среду 29 апреля Кабинет министров должен принять решение о разрешении работы продовольственных рынков во время карантина.
Украинская правда
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