Пассажиропоток на границе Украины побил исторический минимум - Госпогранслужба
Пассажиропоток на границе Украины вчера побил исторический минимум - границу пересекли меньше 7000 человек.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Интерфакс-Украина".
"На Пасху пассажиропоток значительно снизился - до 7100 человек в сутки. Вчера он побил исторический минимум и фиксировался на уровне 6900 человек в сутки", - рассказал Андрей Демченко.
В начале прошлой недели общий пассажиропоток составлял 9-10 тыс. человек в сутки на въезд и выезд. В пятницу-субботу он вырос до 12 тыс. человек в сутки.
"Фактически резкого увеличения пассажиропотока, когда люди одновременно пытались пересечь государственную границу, не фиксировалось", - отметил представитель Госпогранслужбы.
По его словам, въезд в Украину преобладает над выездом, такая ситуация наблюдается с начала карантинных мероприятий.
Демченко добавил, что температурный скрининг на государственной границе не прекращается, однако признаков заболевания или повышенной температуры у людей за это время не было обнаружено.
По его словам, в последнее время к этим мероприятиям активно привлекаются представители санитарно-карантинных подразделений. По отдельным направлениям проводится экспресс-тестирование людей, въезжающих в Украину.
Андрей Демченко также рассказал, что с 22 марта, когда людям начали раздавать памятки и соглашения о добровольной самоизоляции, на границе выявили более 70 человек, которые, не соблюдая карантинных мероприятий, пытались выехать за пределы Украины.
Их всех передали сотрудникам Национальной полиции Украины, имеющим право составлять административные протоколы о нарушении карантинных мероприятий, за что предусмотрен штраф в размере от 17 тыс. грн.
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