Пасажиропотік на кордоні України побив історичний мінімум – Держприкордонслужба

Пасажиропотік на кордоні України вчора побив історичний мінімум – кордон перетнули менше 7000 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"На Великдень пасажиропотік значно знизився - до 7 тис. 100 осіб на добу. Вчора він побив історичний мінімум і фіксувався на рівні 6 тис. 900 осіб на добу", - розповів Андрій Демченко.

На початку минулого тижня загальний пасажиропотік становиві 9-10 тис. осіб на добу на в'їзд і виїзд. У п'ятницю-суботу він зріс до 12 тис. осіб за добу.

"Фактично різкого збільшення пасажиропотоку, коли люди одночасно намагалися перетнути державний кордон, не фіксувалося", - зазначив речник Держприкордонслужби.



За його словами, в'їзд в Україну переважає над виїздом, така ситуація спостерігається від початку карантинних заходів.



Демченко додав, що температурний скринінг на державному кордоні не припиняється, однак ознак захворювання або підвищеної температури в людей за цей час не було виявлено.

За його словами, останнім часом до цих заходів активніше залучаються представники санітарно-карантинних підрозділів. За окремими напрямами проводиться експрес-тестування людей, які в'їжджають в Україну.



Андрій Демченко також розповів, що з 22 березня, коли людям почали роздавати пам'ятки й угоди про добровільну самоізоляцію, на кордоні виявили більше 70 осіб, які, не дотримуючись карантинних заходів, намагалися виїхати за межі України.

Їх усіх передали співробітникам Національної поліції України, які мають право складати адміністративні протоколи про порушення карантинних заходів, за що передбачено штраф розміром від 17 тис. грн і більше.

Європейська правда