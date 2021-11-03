Все разделы
Укр / Рус

Россия существенно замедлила пропуск грузовиков из Украины – пограничники

Среда, 3 ноября 2021, 17:40
 
фото: гПСУ

Россия существенно замедлила пропуск грузовиков из Украины – на пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области скопилось почти 200 грузовиков в очереди на выезд на территорию РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Еще более 60 уже прошедших оформление грузовиков находятся на территории пункта пропуска и ожидают разрешения на въезд в РФ. Периодически похожая ситуация наблюдается и перед пунктом пропуска "Бачевск", что на Сумщине.

В настоящее время возле пункта пропуска "Гоптовка" пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции высылают дополнительные пограничные наряды, задачей которых является предотвращение возникновения ситуаций, угрожающих безопасности дорожного движения и обеспечение очередности пересечения государственной границы", - говорится в сообщении.

Пограничники добавляют, что такое скопление происходит из-за медленного оформления грузовых транспортных средств в российских пунктах пропуска "Нехотеевка" и "Троебортное".

Через "Нехотеевку", что напротив украинской "Гоптовки", россияне пропускают до сотни грузовиков в сутки.

"Свои действия они аргументируют технологическими схемами, хотя в прошлом контролирующие органы РФ оформляли в этом пункте пропуска по 150 и более грузовиков на въезд из Украины", - говорят в ГНСУ.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авто Россия Госпогранслужба

powered by lun.ua
Материалы по теме
В октябре украинцы купили почти 8 тысяч новых легковых автомобилей – ассоциация 1 ноября 2021, 19:20
Последние "льготные" дни: за растаможку "евроблях" уже уплатили 2,3 миллиарда 1 ноября 2021, 18:17
В Киеве с 1 ноября ограничили скорость до 50 км/ч 1 ноября 2021, 14:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!