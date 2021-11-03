Россия существенно замедлила пропуск грузовиков из Украины – пограничники

фото: гПСУ

Россия существенно замедлила пропуск грузовиков из Украины – на пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области скопилось почти 200 грузовиков в очереди на выезд на территорию РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Еще более 60 уже прошедших оформление грузовиков находятся на территории пункта пропуска и ожидают разрешения на въезд в РФ. Периодически похожая ситуация наблюдается и перед пунктом пропуска "Бачевск", что на Сумщине.

В настоящее время возле пункта пропуска "Гоптовка" пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции высылают дополнительные пограничные наряды, задачей которых является предотвращение возникновения ситуаций, угрожающих безопасности дорожного движения и обеспечение очередности пересечения государственной границы", - говорится в сообщении.

Пограничники добавляют, что такое скопление происходит из-за медленного оформления грузовых транспортных средств в российских пунктах пропуска "Нехотеевка" и "Троебортное".

Через "Нехотеевку", что напротив украинской "Гоптовки", россияне пропускают до сотни грузовиков в сутки.

"Свои действия они аргументируют технологическими схемами, хотя в прошлом контролирующие органы РФ оформляли в этом пункте пропуска по 150 и более грузовиков на въезд из Украины", - говорят в ГНСУ.

Экономическая правда