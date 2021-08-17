Украина приняла 35 тысяч туристов из Персидского залива за три месяца

Марьяна Матвейчук, хмарочос

С мая по июль 2021 года Украину посетили 35 193 туриста из Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.

Об этом Экономической правде сообщили в Государственной пограничной службе.

Более 85% всех гостей из Персидского залива – граждане Саудовской Аравии, 29 809 туристов. Это в 8 раз больше, чем в докризисном 2019 году.

Вторая страна по количеству туристов – Объединенные Арабские Эмираты, 2677 туристов за три месяца, а третья – Оман (1007 туристов).

Интерес жителей Аравийского полуострова к Украине обусловлен введением безвизового режима, открытием новых прямых авиарейсов и "оттепелью" после года карантина.

По данным Visit Ukraine, один отдыхающий из Персидского залива в среднем за 5-7 дней тратит в Украине 2,5 тыс долларов.

Подробнее читайте в статье: Арабские туристы заполонили украинские курорты: чем их привлекает Украина и как это использовать

Богдан Мирошниченко, ЭП