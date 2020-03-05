МХП возобновляет экспорт в страны ЕС с 7 марта (укр)

Європейський Союз зняв заборону на імпорт та транзит територією ЄС продукції птахівництва з України.

Вчора, 4 березня 2020 року, Європейська Комісія опублікувала рішення щодо зняття заборони ЄС на імпорт та транзит територією ЄС продукції птахівництва з України.

Крім того, ЄС вперше застосував режим зонування до України в контексті спалаху грипу птиці – відтепер заборона обмежена 10-ма кілометрами довкола точки спалаху.

Це стало можливим завдяки наполегливій та злагодженій роботі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також Представництву України в ЄС.

МХП сподівається, що і інші країни, які ввели заборону на імпорт продукції птахівництва з України, також переглянуть свою позицію на користь України вже в найближчий час.