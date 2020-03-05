МХП возобновляет экспорт в страны ЕС с 7 марта (укр)
Європейський Союз зняв заборону на імпорт та транзит територією ЄС продукції птахівництва з України.
Вчора, 4 березня 2020 року, Європейська Комісія опублікувала рішення щодо зняття заборони ЄС на імпорт та транзит територією ЄС продукції птахівництва з України.
Крім того, ЄС вперше застосував режим зонування до України в контексті спалаху грипу птиці – відтепер заборона обмежена 10-ма кілометрами довкола точки спалаху.
Це стало можливим завдяки наполегливій та злагодженій роботі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також Представництву України в ЄС.
МХП сподівається, що і інші країни, які ввели заборону на імпорт продукції птахівництва з України, також переглянуть свою позицію на користь України вже в найближчий час.
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