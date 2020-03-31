Кабмин создает рабочую группу по запуску рынка земли

Минэкономики создает рабочую группу по имплементации закона об обороте сельхозземель.

Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко, передает пресс-служба ведомства.

"Очень важно, что политические силы смогли найти консенсус, внести дополнительные предохранители в проект закона и открыть новую страницу в украинской истории.

Сейчас наша главная задача - подготовиться к открытию рынка земли и создать все необходимые условия для того, чтобы фермер получил доступ к кредитным ресурсам, не допустить рейдерства и установить такие правила игры, которые бы позволили создавать новые рабочие места на земле и развиваться аграрному сектору", - сказал министр.

По его словам, правительство начинает консультации с аграриями и создает специальную рабочую группу по имплементации закона.

Напомним:

Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельськохозяйственного назначения. За соответствующее решение проголосовало 259 народных депутатов

Что предусматривает закон:

Первое. В первые два года будет действовать ограничения на покупку земли - не более 100 га в одни руки. С 2023 ограничения составит до 10 тыс га в одни руки, как предусмотрено последним проектом.

Второе. С 2021 до 2023 года право на покупку земли будет только у физлиц. Юридическим лицам запрещается покупать землю сельскохозяйственного назначения.

Третье. В первые два года будет действовать запрет на продажу государственной земли.

Четвертое. О предоставлении права иностранцам покупать землю позиция не изменилась – вопрос будет решен на референдуме.

Пятое. Иностранцам запрещено покупать землю, расположенной ближе 50 км от государственной границы Украины, несмотря на результаты референдума.

Шестое. Предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку. Арендатор имеет возможность передать преимущественное право на приобретение участка другому лицу, но об этом должен быть письменно уведомлен владелец.

Седьмое. Минимальная цена – не меньше нормативной денежной оценки. До 2030 года.