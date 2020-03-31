ВЕРХОВНАЯ РАДА ОТКРЫЛА РЫНОК ЗЕМЛИ

Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельськохозяйственного назначения.

За соответствующее решение проголосовало 259 народных депутатов.

Согласно обновленной версии документа, со второго полугодия 2021 года отменяется действие моратория на продажу аграрной земли.

Открытие рынка земли было одним из требований продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Напоминаем:

27 марта на заседании фракции "Слуги народа" депутаты решили пересмотреть земельный законопроект.

В первые два года будет действовать ограничение на покупку земли – не более 100 га в одни руки.

С 2023 года ограничение составит до 10 тыс га в одни руки, как предусмотрено нынешним проектом.

Также в первые два года будет действовать запрет на продажу государственной земли.

В вопросе предоставления права иностранцам покупать землю позиция не изменилась – вопрос будет решен на референдуме.

В начале сентября 2019 президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.

13 ноября 2019 Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

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Экономическая правда