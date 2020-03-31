Кабмін створює робочу групу по запуску ринку землі

Мінекономіки створює робочу групу щодо імплементації закону про обіг сільгоспземель.

Про це заявив міністр економіки Ігор Петрашко, передає прес-служба відомства.

"Дуже важливо, що політичні сили змогли знайти консенсус, внести додаткові запобіжники в проект закону та відкрити нову сторінку в українській історії.

Зараз наше головне завдання - підготуватися до відкриття ринку землі і створити всі необхідні умови для того, щоб фермер отримав доступ до кредитних ресурсів, не допустити рейдерства і встановити такі правила гри, які б дозволили створювати нові робочі місця на землі і розвиватися аграрному сектору", - сказав міністр.

За його словами, уряд розпочинає консультації з аграріями та створює спеціальну робочу групу з імплементації закону.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.

Що передбачає закон:

Перше. У перші два роки буде діяти обмеження на купівлю землі – не більше 100 га в одні руки. З 2023 року обмеження становитиме до 10 тис га в одні руки, як було передбачено останнім проєктом.

Друге. З 2021 до 2023 року право на покупку землі буде тільки у фізосіб. Юридичним особам забороняється купувати землю сільськогосподарського призначення.

Третє. В перші два роки буде діяти заборона на продаж державної землі.

Четверте. Щодо надання права іноземцям купувати землю позиція не змінилась – питання буде вирішене на референдумі.

П'яте. Іноземцям заборонено купувати землю, що розташована ближче 50 км від державного кордону України, незважаючи на результати референдуму.

Шосте. Передбачене переважне право орендаря на купівлю. Орендар має можливість передати переважне право на придбання ділянки іншій особі, але про це повинен бути письмово повідомлений власник.

Сьоме. Мінімальна ціна – не менше нормативної грошової оцінки. До 2030 року.