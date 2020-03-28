Украина может получить 8 миллиардов долларов от МВФ - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов.

Об этом сообщается на сайте президента

Зеленский отметил, что Украина может получить совместно от Всемирного банка, МВФ и ЕБРР "не менее" 10 млрд дол. По его словам, в случае продолжения сотрудничества с МВФ Украина в течение полумесяца получит первый "быстрый транш" в размере до 2 млрд дол, и эти средства сразу поступят в государственный бюджет.

Президент также надеется, что Верховная Рада на внеочередном заседании поддержит законопроекты о банках и о рынке земли, на которых настаивает МВФ.

"Я настроен, чтобы Верховная Рада собралась в понедельник, и все эти вопросы прошли. Для нас очень важно - никто не хочет дефолта в стране. Я уверен, что меня услышат наши депутаты, и этого не произойдет. Будет поддержка международных институтов, Международного валютного фонда ", - подчеркнул он.

Напомним:

МВФ отмечает значительный прогресс в переговорах относительно новой программы EFF для Украины и акцентирует на принятии законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Позже депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, которых связывают с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, зарегистрировали в парламенте два альтернативных проекта (3260-1 и 3260-2) к "антиколомойскому" законопроекту

Часть депутатов "Слуги народа" призвала через социальные сети поддержать законопроект №3260, относительно невозвращения выведенных с рынка банков экс-владельцам.

Ранее в СМИ сообщалось, что финальную версию законопроекта №2571 о невозвращении выведенных с рынка банков экс-владельцам в конце прошлой недели согласовали с МВФ, а 23 марта документ утвердил Кабмин.

Украина может получить от Международного валютного фонда увеличеное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса, сообщил собеседник ЭП в НБУ.

16 марта президент Владимир Зеленский пригласил к себе на Банковую парламентскую фракцию "Слуга народа" для проведения заседания по открытию рынка земли.

17 марта Верховная Рада перенесла голосование по земельной реформе, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи по поводу преодоления последствий коронавируса.

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