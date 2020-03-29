Кабмин сохранил расходы на инфраструктуру, культуру и образование в измененном госбюджете

Правительство завершило предварительную подготовку изменений в государственный бюджет на 2020 год, при этом в новой редакции законопроекта сохранены расходы на инфраструктуру, культуру и образование

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Завершили предварительную работу над изменениями в госбюджет. Это был сложный процесс, но именно этого требуют сложные времена. Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру, развитие, культуру и образование сохранены", - написал Шмыгаль

По его словам, расходы стабилизационного фонда будут направлены на дополнительные выплаты медицинским и другим сотрудникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, денежную помощь пенсионерам, выплаты украинцам, которые из-за распространения этого заболевания потеряли работу, а также предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.

Напоминаем:

Кабмин полностью сохранит бюджетную поддержку агропромышленного сектора в размере 4 млрд грн, несмотря на сокращение бюджета для борьбы с распространением коронавируса.

По планам правительства расходы государственного бюджета на 2020-й год могут увеличиться на 86 миллиардов гривень до 1270,3 млрд грн, сокращения коснутся ряда министерств, также Кабмин хочет создать Стабилизационный фонд с капиталом 124 миллиарда гривень направленный на преодоление последствий коронавируса.