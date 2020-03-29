ЕБРР: украинская экономика пройдет рецессию, но потом будет резкое восстановление

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует для Украины краткосрочную рецессию, после которой будет резкое восстановление экономики, которому будут способствовать инвестиции в государственный сектор.

Об этом сообщает Голос Америки

"В целом мы прогнозируем сокращение ВВП, которое также вызовет сокращение налоговых поступлений. Вкупе с погашением внешнего долга в 2020 году это делает завершением переговоров по кредитному финансированию со стороны МВФ абсолютным приоритетом для Украины", - отметил директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Несколько факторов, по словам Патроне, определят особенности того, как коронавирус скажется на экономике Украины.

"Шок цепи снабжения и сбыта в Украине возможно скажется менее остро, чем на других экономиках, потому что Украина еще не завершила процесс интеграции в глобальное цепи добавленной стоимости, - заявил Патроне. - Украина почувствует последствия потребительского шока. Он станет результатом уменьшения спроса внутри страны и стандартного спроса ".

По словам Патроне, Украина как экспортер товаров почувствует последствия ценового шока на товарных рынках. Неуверенность на глобальном рынке также повлияет не девальвацию гривны и увеличение ставки евробондов.

Также он отметил, что банковская система находится в хорошем состоянии для преодоления вызовов кризиса.

Напоминаем:

Зеленский отметил, что Украина может получить совместно от Всемирного банка, МВФ и ЕБРР "не менее" 10 млрд дол.

Европейский банк реконструкции и развития планирует активизировать свою поддержку компаниям, чтобы помочь им бороться с нарастающим влиянием пандемии коронавируса.

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