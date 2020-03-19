Немецкой экономике нужна поддержка объемом около 150 миллиардов евро - премьер Баварии

В связи с последствиями пандемии коронавируса экономика Германии нуждается в поддержке объемом около 150 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

По его словам, мер, принятых администрацией Ангелы Меркель, включая программу ликвидности для бизнеса объемом почти 150 млрд евро - недостаточно, и может оказаться, что банки больше не смогут предоставлять необходимые займы.

"Откровенно говоря, нужно больше поддержки. По моему мнению, нам нужен большой пакет... на национальном уровне - как минимум 100 млрд евро, а возможно, и 150 млрд евро", - заявил Зедер во время выступления в парламенте Баварии.

Маркуса Зедера на определенном этапе рассматривали как возможного преемника канцлера Ангелы Меркель.

Ранее издание Spiegel сообщало, что немецкое правительство планирует выделить 40 млрд евро для поддержки малого бизнеса и самозанятых граждан.

Германия - одна из стран, наиболее пострадавших от вспышки коронавируса в Европе. По состоянию на 19 марта, количество инфицированных возросло до 11 тысяч человек.

По прогнозам мюнхенского Института экономических исследований (ifo Institut), в результате пандемии экономика Германии в 2020 году может сократиться на 1,5-6%.

Европейская правда