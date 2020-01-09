Украина обновила рекорд потребления бананов

В 2019 году Украина импортировала 270-275 тысяч тонн бананов, что на 8-9% больше, чем в прошлом рекордном году.

Об этом заявляют аналитики Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

"Характерно, что рекордный объем импорта бананов в Украину отмечается на фоне растущего производства украинских фруктов и ягод и сокращения численности потребителей после потери контроля над АР Крым и несколькими районами Донецкой и Луганской областей страны. Даже в 2013 и 2014 годах импорт бананов был меньше, чем в 2019 году.

А это говорит про еще более резкий рост потребления этих экзотический фруктов в расчете на одного жителя Украины", - отмечает директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.

По оценкам УПОА, в 2019 году каждый житель Украины впервые употребил в среднем более 6 кг бананов в год. Таким образом, средний показатель потребления бананов на душу населения вырос на 20-22% по отношению к 2013 году.

"На сегодняшний день мы оцениваем потребления свежего яблока потребителями Украины в 11 кг на человека в год. При этом только около 9 кг потребляемого яблоки приобретается в супермаркетах и на рынках, а остальные 2 кг - это потребление яблок собственного производства жителями сельских территорий.

В среднем один потребитель в Украине потратил на бананы в 2019 году около 170 грн (7,2 долл), а на яблоко - всего около 110 грн (4,7 долл). Поэтому бананы уже сейчас обеспечивают розницы в полтора раза больше выручки, чем яблоки.

Если учесть, что больше яблок продается на базарах и лотках, чем в супермаркетах, в то время, как бананы продаются преимущественно через сети супермаркетов, продавать этот тропический фрукт супермаркетам уже сейчас намного выгоднее, чем яблоко.

Мне кажется, что это является главным, хотя и не единственной причиной того, что потребление бананов растет, а потребление яблоки, наоборот, находится в состоянии стагнации", - объясняет экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.Аналитики.

УПОА оценивают розничный оборот бананов в Украину в 7,5 млрд грн (320 млн долл), в то время как розничный оборот яблок страны не превышал 4,4 млрд грн (190 млн долл).

Сообщается, что кроме банана, Украина продолжает наращивать импорт других тропических фруктов: мандарина, апельсина, лимона, грейпфрута, хурмы, киви, авокадо, ананаса, манго и т.п. Конечно, не последнюю роль в этом играет и укрепление украинской гривни по отношению к доллару и евро.

Однако импорт интересный и супермаркетам, и новому поколению молодых потребителей, которые ищут новые вкусы и хотят пробовать новые, часто экзотические продукты.