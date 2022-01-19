Регулятор ограничил возможности злоупотреблений при импорте электроэнергии из Беларуси

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НКРЭКУ обязала "Укрэнерго" повторно выставлять на аукцион неиспользованные мощности межгосударственных сечений для импорта электроэнергии из Беларуси, если импортер не выполняет заявленный суточный график поставки более чем на 5%.

Об этом говорится в решении Комиссии №49 от 18 января.

Решение должно усложнить злоупотребление монопольным положением при импорте электроэнергии из Беларуси.

"Укрэнерго" не будет возвращать импортерам средства за лишение их физического права на передачу, услуга по обеспечению доступа к пропускной способности будет считаться предоставленной.

Напоминаем:

6 ноября 2021 года начался импорт электроэнергии из Беларуси в Украину.

Сообщалось, что 18 ноября Украина перестала импортировать электроэнергию из Беларуси.

21 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал импорт электроэнергии из Беларуси: "А как иначе?".

Президент Владимир Зеленский косвенно обвинил олигарха Рината Ахметова в том, что его компании шантажируют власти угрозами энергетического кризиса или отключения отопления.

Экономическая правда