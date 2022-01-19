Регулятор ограничил возможности злоупотреблений при импорте электроэнергии из Беларуси
НКРЭКУ обязала "Укрэнерго" повторно выставлять на аукцион неиспользованные мощности межгосударственных сечений для импорта электроэнергии из Беларуси, если импортер не выполняет заявленный суточный график поставки более чем на 5%.
Об этом говорится в решении Комиссии №49 от 18 января.
Решение должно усложнить злоупотребление монопольным положением при импорте электроэнергии из Беларуси.
"Укрэнерго" не будет возвращать импортерам средства за лишение их физического права на передачу, услуга по обеспечению доступа к пропускной способности будет считаться предоставленной.
Напоминаем:
6 ноября 2021 года начался импорт электроэнергии из Беларуси в Украину.
Сообщалось, что 18 ноября Украина перестала импортировать электроэнергию из Беларуси.
21 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал импорт электроэнергии из Беларуси: "А как иначе?".
Президент Владимир Зеленский косвенно обвинил олигарха Рината Ахметова в том, что его компании шантажируют власти угрозами энергетического кризиса или отключения отопления.
Экономическая правда
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