С сентября по декабрь сезона 2018-2019 годов в Украину было ввезено почти 92 тысяч тонн бананов, это на 5% больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона.

Об этом сообщается на сайте Украинской плодоовощной ассоциации.

Украина увеличивает импорт бананов уже четвертый год подряд - с 2015 года, когда поставки этих фруктов на украинский рынок сократились почти вдвое из-за стремительной девальвации гривни, что, в свою очередь, приводило к существенному удорожанию импортной продукции.

Но в текущем сезоне рост потребления бананов в Украине происходит скорее по инерции, ведь на рынке большое предложение местных яблок, которые, к тому же, значительно дешевле бананов.

В то же время эксперты Ассоциации подчеркивают, что темпы увеличения импорта бананов в Украину постепенно замедляются. В частности, в ноябре 2018 года объемы поставок этих фруктов на украинский рынок уже уступали показателям предыдущего года, тогда как в декабре Украина импортировала почти столько же бананов, как и за последний месяц 2017 года.

Напомним, ранее аналитики назвали Топ-5 экспортных продуктов Украины.