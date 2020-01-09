Україна оновила рекорд споживання бананів 

У 2019 році Україна імпортувала 270-275 тисяч тонн бананів, що на 8-9% більше ніж у минулому рекордному році.

Про це заявляють аналітики Української плодоовочевої асоціації (УПОА).

"Характерно, що рекордний обсяг імпорту бананів в Україну відзначається на тлі зростаючого виробництва українських фруктів і ягід та скорочення чисельності споживачів після втрати контролю над АР Крим та декількома районами Донецької і Луганської областей країни. Навіть в 2013 та 2014 роках імпорт бананів був менше, ніж в 2019 році.

А це говорить про ще більш різке зростання споживання цих екзотичний фруктів в розрахунку на одного жителя України", – зазначає директор з розвитку УПОА Катерина Звєрєва

За оцінками УПОА, в 2019 році кожен житель України вперше спожив в середньому більше 6 кг бананів за рік. Таким чином, середній показник споживання бананів на душу населення зріс на 20-22% по відношенню до 2013 року.

"На сьогоднішній день ми оцінюємо споживання свіжого яблука споживачами України в 11 кг на людину в рік. При цьому лише близько 9 кг споживаного яблука купується в супермаркетах і на ринках, а решта 2 кг – це споживання яблука власного виробництва жителями сільських територій.

В середньому один споживач в Україні витратив на банани в 2019 році близько 170 грн (7,2 дол), а на яблуко – лише близько 110 грн (4,7 дол). Тому банани вже зараз забезпечують роздрібу в півтора рази більше виручки, ніж яблука.

Якщо ж врахувати, що більше яблука продається на базарах та лотках, ніж в супермаркетах, в той час, як банани продаються, переважно, через мережі супермаркетів, продавати цей тропічний фрукт супермаркетам вже зараз набагато вигідніше, ніж яблуко.

Мені здається, що це є головною, хоч і не єдиною причиною того, що споживання бананів росте, а споживання яблука, навпаки, знаходиться в стані стагнації", – пояснює економіст інвестиційного департаменту продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

Аналітики УПОА оцінюють роздрібний оборот бананів в Україні в 7,5 млрд грн (320 млн дол), в той час як роздрібний оборот яблук країни не перевищував 4,4 млрд грн (190 млн дол).

Повідомляється, що крім банана, Україна продовжує нарощувати імпорт інших тропічних фруктів: мандарина, апельсина, лимона, грейпфрута, хурми, ківі, авокадо, ананаса, манго і т.п.

Звичайно, не останню роль в цьому грає і зміцнення української гривні по відношенню до долара та євро. Однак імпорт цікавий і супермаркетам, і новому поколінню молодих споживачів, які шукають нові смаки і хочуть пробувати нові, часто екзотичні продукти.