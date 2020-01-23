Акционер "Радикал Банка" выиграл суд у Нацбанка на 129 миллионов

Хозсуд Киева 21 января удовлетворил иск ООО "Промишленная инвестиционная компания" и постановил взыскать с НБУ 129,56 млн грн в пользу истца.

Об этом говорится в решении суда, передает FinClub.

"Взыскать с Национального банка Украины в пользу ООО "Промышленная инновационная компания" 128,9 млн грн имущественного ущерба и 616,7 тыс грн судебного сбора", - говорится в постановлении суда.

Сообщается, что вред истцу причинен путем незаконного лишения его корпоративных прав из-за принятия НБУ неправомерного решения в 2015 году об отнесении "Радикал Банка" к категории неплатежеспособных.

В то же время в Нацбанке заявили, что обжалуют решение суда.

"Судебное решение не вступило в законную силу и, после его получения Национальным банком, будет обжаловано в апелляционном порядке в предусмотренный законодательством срок", - говорится в заявлении.

Напомним:

27 августа 2019 года Верховный Суд одобрил кассационную жалобу Национального банка и фактически заблокировал выплату 129 млн грн в пользу владельца "Радикал Банка".

Суд отменил решение Хозяйственного суда Киева от 4 марта 2019 года и Северного апелляционного хозсуда от 29 мая 2019 года, направив дело на новое рассмотрение в Хозяйственный суд Киева.

"Промышленная инновационная компания сконцентрировала" 71% акций Радикал Банка в июне 2015 года.

По данным YanukovychLeaks, Радикал Банк был связан с окружением беглого президента Виктора Януковича.

Банк работал с 2010 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов. По данным НБУ, ключевыми владельцами банка были Максим Шпак и Анри Веремийченко, которым принадлежали 71% банка через "Промышленную инновационную компанию.

В 2010 году Радикал вместе с другим банком, который связывали с "семьей Януковича" – Укрбизнесбанком – был задействован в сомнительных контрактах на сумму более 1,6 млрд грн.

Осенью 2013 года Радикал начал обслуживать сотрудников "Танталита" – компании, в собственности которой находилось "Межигорье". Кроме того, ряд акционеров и должностных лиц банка оказались связанными с группой межигорских фирм.

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