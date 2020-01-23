Акціонер "Радикал Банку" виграв суд у Нацбанку на 129 мільйонів

Госпсуд Києва 21 січня задовольнив позов ТОВ "Примислова інноваційна коммпанія" та постановив стягнути з НБУ 129,56 млн грн на коирсть позивача.

Про це йдеться у рішенні суду, передає FinClub.

"Стягнути з Національного банку України на користь ТОВ "Промислова інноваційна компанія" 128,9 млн грн майнової шкоди та 616,7 тис грн судового збору", - йдеться у постанові суду.

Повідомляється, що шкода позивачу завдана шляхом незаконного позбавлення його корпоративних прав через прийняття НБУ неправомірного рішення в 2015 році про віднесення "Радикал Банку" до категорії неплатоспроможних.

Водночас в Нацбанку заявили, що оскаржать рішення суду.

"Судове рішення не набрало законної сили та, після його отримання Національним банком, буде оскаржено в апеляційному порядку у передбачений законодавством строк", - йдеться у заяві.

Нагадаємо:

27 серпня 2019 року Верховний Суд схвалив касаційну скаргу Національного банку і фактично заблокував виплату 129 млн грн на користь власника "Радикал Банку".

Суд скасував рішення Госпсуду Києва від 4 березня 2019 року і Північного апеляційного госпсуду від 29 травня 2019 року, направивши справу на новий розгляд до Господарського суду Києва.

"Промислова інноваційна компанія сконцентрувала" 71% акцій Радикал Банку в червні 2015 року.

За даними журналістівYanukovychLeaks, "Радикал банк" був пов'язаний з колишнім президентом Януковичем.

Банк працював з 2010 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. За даними НБУ, ключовими власниками банку були Максим Шпак та Анрі Веремійченко, яким належали 71% банку через "Промислову інноваційну компанію.

У 2010 році Радикал разом з іншим банком, який пов'язували з "сім'єю" Януковича — Укрбізнесбанком — був задіяний в сумнівних контрактах на суму понад 1,6 млрд грн.

Восени 2013 року Радикал почав обслуговувати співробітників "Танталіту" — компанії, у власності якої знаходилось "Межигір'я". Крім того, низка акціонерів і посадових осіб банку виявилися пов'язаними з групою межигірських фірм.

Читайте також: РАДИКАЛьна оборудка. Як вивести з банку активи на сотні мільйонів