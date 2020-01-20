Служба финансового мониторинга за год выявила подозрительных операций на 92 миллиарда

Служба финансового мониторинга за 2019 год подготовила 893 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, на общую сумму 92,2 миллиарда гривень.

Об этом сообщает FinСlub со ссылкой на данные Госфинмониторинга.

Сообщается, что ведомство подготовило 503 обобщенных материалов и 390 дополнительных обобщенных материалов в рамках расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

Так, в течение 2019 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 211 материала на сумму 41,8 млрд грн.

Кроме того, в прошлом году Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 106 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.

В 48 случаях (материалах) заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте 27,7 млн грн.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 2179 о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.