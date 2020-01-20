Служба фінмоніторингу за рік виявила підозрілих операцій на 92 мільярда

Державна служба фінансового моніторингу за 2019 рік підготувала 893 матеріали щодо операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, на загальну суму 92,2 млрд грн.

Про це повідомляє FinСlub з посиланням на данні Держфінмоніторинга.

Повідомляється, що відомство підготовило 503 узагальнених матеріалів та 390 додаткових узагальнених матеріалів у рамках розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.

Так, протягом 2019 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 211 матеріалів на суму 41,8 млрд грн.

Крім того, торік Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 106 матеріалів стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.

У 48 випадках (матеріалах) заблоковано кошти стосовно фінансових операцій осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму, на загальну суму в еквіваленті 27,7 млн грн.



Нагадуємо, 6 грудня Верховна Рада підтримала у другому читанні і в цілому законопроєкт № 2179 про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.