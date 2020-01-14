Спутниковый оператор Viasat пожаловался на мошенников

Украинский спутникового провайдер Viasat заявил, что мошенники в социальных сетях под видом фирменных спутниковых тюнеров компании продают тюнеры цифрового эфира неизвестного производства.

Об этом сообщает пресс-релиз провайдера.

Сообщается, что интернет-аферисты активизировались на последней неделе перед кодированием спутникового сигнала ведущих украинских национальных каналов.

По словам компании, мошенники под видом спутниковых тюнеров Viasat Strong SRT 7602, которые рекомендуется покупать для просмотра закодированных телеканалов на спутнике, продавали потребителям, через фейковые сайты, тюнеры Т2 (для цифрового эфира) неизвестного производства по заниженной цене.

В компании подозревают, что против ее имиджа идет спланированная pr-компания и готовят материалы для обращения в правоохранительные органы.

"Провокативный заголовок рекламы и привлекательно низкая цена вызвали ажиотаж среди невнимательных читателей Facebook, которые обращают внимание на громкие фразы и бюджетные предложения.

Эту новость подхватила и начала стремительно распространять в социальной сети Facebook армия пользователей-ботов, что дает основания говорить в том числе о спланированной акции против имиджа компании", - говорится в сообщении.

Экономическая правда