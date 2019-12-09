Болгария примет газ РФ из "Турецкого потока" в начале 2020 года

Газотранспортная система Болгарии сможет принять российский газ из трубопровода "Турецкий поток" в начале 2020 года.

Об этом заявил исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 24часа.bg.

По словам Малинова, строительство 11-километрового участка от компрессорной станции "Странджа", соединяющей "Турецкий поток" с болгарским "Балканским потоком", уже полностью завершено. В ближайшие дни "Булгартрансгаз" начнет заполнять его, а Турция заполнит 140-километровый участок на своей территории.

"Мы будем готовы к 15 декабря, они, надеюсь, до 20 декабря", - сказал Малинов.

По его словам, это позволит обеспечить с начала года поставки газа в Грецию и Северную Македонию по существующим трубопроводам.

В то же время до конца мая 2020 года планируется построить 308-километровый участок газопровода от болгарского села Полськи-Сеновец до границы с Сербией вблизи города Заечар. К тому же момента в Полськи-Сеновец планируется протянуть 168-километровый участок газопровода от компрессорной станции вблизи города Провадвя.

Уже с 31 мая в Сербию через Болгарию можно будет поставлять в 8,75 млн кубометров газа в день, что составит 3 млрд кубометров в год, при потреблении газа в стране около 2,4 млрд кубометров, говорит Малинов.

Сейчас Болгария почти полностью зависит от поставок российского газа, транспортируемого через украинскую газотранспортную систему и территорию Румынии.

После 2020 года Болгария планирует удовлетворять до 30% своей потребности в природном газе с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз II" транзитом через территорию Греции.

Европейская правда