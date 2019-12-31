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Меркель назвала хорошим сигналом газовое соглашение между Украиной и РФ

Вторник, 31 декабря 2019, 14:09
 

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила подписания газового соглашения между Украиной и Россией, заявив о хорошем сигнале для Европы.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Меркель на официальном сайте немецкого правительства приводит правительственная пресс-секретарь Ульрике Деммер.

"Я рада, что переговоры о транзите российского газа через Украину, которые велись в течение полутора лет, теперь успешно завершены", - цитирует она Ангелу Меркель.

"Продолжение транзита газа через Украину с 1 января 2020 года является хорошим и важным сигналом для гарантии нашей европейской газовой безопасности", - говорится в заявлении.

Меркель поблагодарила российскую и украинскую стороны, а также вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчович и министра экономики Германии Питера Альтмайера и всех других участников за участие в переговорах.

Напомним, как стало известно в ночь на 31 декабря, НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

"Нафтогаз" и "Газпром" также договорились об отзыве и урегулирования судебных споров.

Европейская правда

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Меркель Украина Россия транзит газа

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