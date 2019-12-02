Украинский суд отказал в открытии данных о земле

Окружной административный суд Киева разрешил Госгеокадастру не открывать данные о земле вопреки законодательству.

Отказ открывать данные о земле суд объяснил техническими вопросами.

"В Государственном земельном кадастре зарегистрировано около 19,5 миллионов земельных участков, что технически делает невозможным предоставление такой информации в запрашиваемом истцом виде", – говорится в решении суда.

Пока кадастр не открыт, контролировать состояние земельного банка может только государство. В Опендатабот считают, что такая непрозрачность оставляет большой простор для злоупотреблений.

Информация о земельных участках, их назначении и владельцах, по законодательству, должна быть открытой.

"Существуют схемы, которые мы бы легко могли обнаружить с помощью открытых данных о земле.

Например, в тексте проекта закона о рынке земли есть запрет одному лицу владеть более чем 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины (200-250 тысяч га). Это нужно, чтобы предотвратить чрезмерную концентрацию земель у ограниченного количества людей.

Кроме этого, некоторые участки принадлежат одним и тем же людям через фиктивные фирмы и подставных лиц. У части участков незаконным путем изменено назначение.

На некоторых участках, где согласно реестра нет ничего, кроме степи или леса, ведутся нелегальные разработки полезных ископаемых.

Все эти явления могли бы анализировать граждане, если бы данные о земле были открытыми", – комментирует основатель Опендатабот Алексей Иванкин.