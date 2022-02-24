Правительство проплатило товары критического импорта – Шмыгаль
Четверг, 24 февраля 2022, 20:54
Правительство приняло необходимые решения по финансированию критического импорта в Украину.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на брифинге.
"Мы сегодня приняли необходимые распоряжения для проведения платежей по перечню товаров так называемого критического импорта – товаров, критически необходимых государству для обеспечения жизнедеятельности ВСУ, жизнедеятельности в условиях военного положения", – сказал он.
Премьер добавил, что финансово-экономический блок правительства продолжает работать вместе с Национальным банком.
Экономическая правда
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