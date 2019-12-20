Уряд заборонив нелегальні гральні автомати

Кабінет міністрів заборонив діяльність грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook.

"Уряд виключив можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Міністри проголосували за скасування відповідних положень щодо розповсюджувачів лотерей в ліцензійних умовах", – повідомив Гончарук.

За його словами, ухвалене рішення означає, що відтепер під виглядом "державної лотереї" не зможуть працювати установи з гральними автоматами.

"Дав доручення Нацполіції сьогодні ж почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А ДФС організувати перевірки ліцензій всіх так званих "державних лотерей", – додав Гончарук.

Як повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко у телеграм-каналі, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні уряду повідомив, що в ніч з 19 на 20 грудня було закрито 152 пункти "державних лотерей".

Повідомляється, що було вилучено обладнання на 46 млн грн.

Розпорядження Кабміну "Про протидію гральному бізнесу" вже з'явилося на сайті уряду.

"Аваков обіцяє провести селекторну нараду и закрити "ігорку" по всій країні", – написав Гончаренко.

Рекомендуємо почитати: Легалізація грального бізнесу: чому план Зеленського валиться

"Грають вони — виграють вони". Хто стоїть за законопроєктами про гральний бізнес

Нагадуємо:

19 грудня Верховна Рада не назбирала достатньо голосів, аби прийняти у першому читанні доопрацьований законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Законопроєкт передбачає регулювання роботи казино (зокрема, онлайн), букмекерських пунктів, лотерей та створює спеціальну Комісію з розвитку та регулювання азартних ігор, яка буде видавати ліцензії учасникам ринку.

Також закон передбачає створення в Державному бюджеті спеціального Фонду для підтримки медицини, спорту та культури, куди будуть направялтися кошти отримані з ліцензій.

Депутати повернули проєкт закону на доопрацювання в профільний комітет.

Законопроєкт щодо легалізації грального бізнесу президент Володимир Зеленський доручив ухвалити до нового року.

17 жовтня Кабмін вніс до парламенту свій законопроєкт про повернення азартних ігор в законодавче поле.

З того часу в парламенті з'явилися ще сім альтернативних законопроєктів.

Економічна правда