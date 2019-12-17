Во вторник Сенат США планирует утвердить санкции против "Северного потока-2"

Во вторник, 17 декабря, американский Сенат планирует проголосовать за закон об оборонном бюджете, в который включены положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заседание Сената началось в 10:00 по местному времени. Голосование запланировано в 11:45 (18:45 по Киеву).

На прошлой неделе Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет с положениями о санкциях в отношении газопровода 377 голосами "за" и 48 голосами "против".

Внесенные в первоначальный проект оборонного бюджета изменения предусматривают введение санкций против компаний, причастных к прокладке трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Документ предусматривает, что санкции будут действовать также в том случае, если эти трубопроводные проекты изменят название и будут заменены другими.

Санкции, согласно документу, накладываются на суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря, а также на иностранных лиц, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства такого проекта или способствовали обманчивым или сложным операциям для предоставления этих судов для строительства упомянутых газопроводов.

Среди ограничений, наложенных этим решением, есть запрет выдачи американских виз и аннулирования действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний, попавших под эти санкции, а также замораживания имущества и активов таких лиц на территории США.

После принятия в Сенате документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

Не позднее 60 дней со дня вступления в силу данного закона госсекретарь и Госказначейство совместно подают комитетам Конгресса отчет, который определяет организации и лиц, подпадающих под такие санкции.

Компании, привлеченные к прокладке трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", получат 30 дней после вступления закона в силу, чтобы прекратить деятельность, связанную со строительством трубопроводов.

Европейская правда