Реструктуризация "зеленого" тарифа: Минэкоэнерго не поддерживает предложенный нардепами сценарий

Министерство энергетики и защиты окружающей среды выступает против прописанного в законопроекте №2543 сценария реструктуризации "зеленого" тарифа для производителей электроэнергии из возобновляемых источников и призывает Верховную Раду не поддерживать соответствующую законодательную инициативу.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкоэнерго.

"Результатом принятия такого законопроекта станет необоснованное повышение тарифов для конечных потребителей и соответствующие негативные последствия для экономики Украины или невозможность выполнения обязательств перед инвесторами в возобновляемую энергетику.

Это не только создаст проблемы на энергетическом рынке, но и прекратит развитие возобновляемой энергетики в Украине на долгие годы", - говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что после резкого падения в мире в 2018 году стоимости солнечных панелей и другого оборудования для ВИЭ, для Украины возникла необходимость в пересмотре в сторону уменьшения "зеленого" тарифа.

"Но этот процесс был значительно затянут, в результате этого за последний год по завышенному тарифу в эксплуатацию было введено более 2,5 ГВт альтернативных мощностей", - говорится в сообщении.

Комментируя объем выплат по зеленому тарифу, в Минэкоэнерго отметили: в следующем году потребителям необходимо будет заплатить за ВИЭ более 42 млрд грн.

В министерстве заявили, что со своей стороны приложили все усилия для поиска компромиссного решения проблемы, и в конечном итоге разработали пакет комплексных мероприятий, предусматривающий как действия со стороны государства, так и действия со стороны инвесторов.

"Большинство из указанных положений были оформлены в виде концепции законопроектуа который планировалось зарегистрировать и принять в начале следующего года. Однако, некоторые народные депутаты Украины и часть рынка ВИЭ не поддержали компромиссные предложения Минэкоэнерго и решили попытаться сохранить текущую ситуацию и предложить законодательные меры, которые не решают проблему, а лишь приведут к ее эскалации", - подчеркнули в ведомстве.

"В связи с этим Минэкоэнерго призывает народных депутатов не поддерживать законопроект № 2543, так как он противоречит стратегии и целям развития энергетического сектора. Возобновляемая энергетика имеет большой потенциал в Украине, но она должна стать дешевой и доступной для конечных потребителей", - говорится в заявлении.

Экономическая правда