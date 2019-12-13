Реструктуризація "зеленого" тарифу: Мiнекоенерго не пiдтримує запропонований нардепами сценарiй

Мiнiстерство енергетики та захисту навколишнього середовища виступає проти прописаного у законопроєктi №2543 сценарію реструктуризації "зеленого" тарифу для виробників електроенергії з поновлюваних джерел та закликає Верховну Раду не підтримувати відповідну законодавчу ініціативу.

Про це повiдомляє пресслужба Мiнекоенерго.

"Результатом прийняття такого законопроекту стане необґрунтоване підвищення тарифів для кінцевих споживачів і відповідні негативні наслідки для економіки України або ж неможливість виконання зобов'язань перед інвесторами в поновлювану енергетику.

Це не тільки створить проблеми на енергетичному ринку, а й припинить розвиток відновлюваної енергетики в Україні на довгі роки ", - йдеться у заявi.

У міністерстві зазначили, що після різкого падіння в світі в 2018 році вартості сонячних панелей та іншого обладнання для ВДЕ, для України виникла потреба у перегляді в сторону зменшення "зеленого" тарифу.

"Але цей процес, був значно затягнутий, в результаті цього за останній рік за завищеним тарифом в експлуатацію було введено більше 2,5 ГВт альтернативних потужностей", - йдеться у повiдомленнi.

Коментуючи обсяг виплат по зеленому тарифу, в Мінекоенерго зазначили: в наступному році споживачам необхідно буде заплатити за ВДЕ понад 42 млрд грн.

У міністерствi заявили, що зі свого боку доклав усіх зусиль для пошуку компромісного рішення проблеми, і в кінцевому підсумку розробили пакет комплексних заходів, що передбачає як дії з боку держави, так і дії з боку інвесторів.

"Більшість із зазначених положень були оформлені у вигляді концепції законопроєкту, який планувалося зареєструвати і прийняти на початку наступного року. Однак, деякі народні депутати України і частина ринку ВДЕ не підтримали компромісні пропозиції Мінекоенерго і вирішили спробувати зберегти поточну ситуацію і запропонувати законодавчі заходи, що не вирішують проблему, а лише призведуть до її ескалації", - пiдкреслили у вiдомствi.

"У зв'язку з цим Мінекоенерго закликає народних депутатів не підтримувати законопроект № 2543, так як він суперечить стратегії і цілям розвитку енергетичного сектора. Відновлювана енергетика має великий потенціал в Україні, але вона повинна стати дешевою і доступною для кінцевих споживачів", - йдеться у заявi/

Економiчна правда