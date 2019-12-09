В первой половине сезона импорт картофеля вырос в 700 раз

В течение июля-ноябрь 2019 импорт картофеля в Украину достиг 188,4 тыс. тонн, что в 700 раз больше, чем за тот же период предыдущего сезона, в основном картофель завозят из РФ и Беларуси.

Об этом сообщает East Fruit

В ноябре 2019 года был установлен новый рекорд ноябрьского импорта картофеля. За один месяц в страну было ввезено 46 тыс. тонн картофеля.

И хотя по сравнению с октябрём объёмы импорта снизились в два раза, они превышали объёмы импорта за ноябрь 2018 года в 15 тысяч раз.

"Ситуация остаётся плачевной пока украинский картофель портится в хранилищах и дешевеет, российский картофель активно продаётся в сетях супермаркетов, на рынках, базарах и лотках.

Нельзя винить в этом импортёров – при более чем двукратной разнице в цене на продукцию, грех не воспользоваться возможностью для заработка", - говорит руководитель проекта АПК-Информ: овощи и фрукты Александр Хорев.



По оценкам аналитиков EastFruit, в октябре-ноябре до половины всех розничных продаж картофеля приходилось на импортную продукцию, ввезенную преимущественно из Российской Федерации.

"Украинские картофелеводы пока не до конца осознают, что у них осталось лишь около четырёх месяцев для реализации огромных запасов клубнеплодов, находящихся на хранении.

Учитывая объёмы импорта, они уже подарили минимум два полных месяца продаж поставщиками из Беларуси и России, причём по самой высокой цене, а сами сейчас вынуждены "толкать" свой картофель дешевле, но он всё равно практически не продаётся, потому что импортёры могут себе позволить и дальше снижать цены.

Ведь сейчас на дворе декабрь, а импортный картофель продолжает активно поступать на рынок", - говорит экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.





