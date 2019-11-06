Инвентаризация государственных сельхозземель завершится до конца года - Госгеокадастр

Госгеокадсатр планирует до конца 2019 года завершить инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности общей площадью 1018,9 тыс га.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что основными этапами этого процесса является топографо-геодезические работы, государственная регистрация земельных участков в ГЗК и утверждения технической документации по землеустройству относительно инвентаризации земель.

Показатели по состоянию на 6 ноября 2019 года:

проведение топографо-геодезических работ на земельных участках - 801,3 тыс га (79%) (за неделю +38,7 тыс. га (+ 4%));

государственная регистрация земельных участков в ГЗК - 499,1 тыс га (49%) (за неделю +135,6 тыс. га (+ 13%));

утверждение технической документации по землеустройству относительно инвентаризации земель - 328,4 тыс. га (32%) (за неделю +106,2 тыс. га (+ 11%)).

"Сейчас осуществление топографо-геодезических работ, утверждение технических документаций по землеустройству относительно инвентаризации земель и государственная регистрация земельных участков в ГЗК продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним:

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что за годы независимости украли половину государственных сельхозземель - об этом, по его словам, свидетельствует инвентаризация, которую проводит министерство.

Экономическая правда