Инвентаризация государственных сельхозземель завершится до конца года - Госгеокадастр
Госгеокадсатр планирует до конца 2019 года завершить инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности общей площадью 1018,9 тыс га.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что основными этапами этого процесса является топографо-геодезические работы, государственная регистрация земельных участков в ГЗК и утверждения технической документации по землеустройству относительно инвентаризации земель.
Показатели по состоянию на 6 ноября 2019 года:
- проведение топографо-геодезических работ на земельных участках - 801,3 тыс га (79%) (за неделю +38,7 тыс. га (+ 4%));
- государственная регистрация земельных участков в ГЗК - 499,1 тыс га (49%) (за неделю +135,6 тыс. га (+ 13%));
- утверждение технической документации по землеустройству относительно инвентаризации земель - 328,4 тыс. га (32%) (за неделю +106,2 тыс. га (+ 11%)).
"Сейчас осуществление топографо-геодезических работ, утверждение технических документаций по землеустройству относительно инвентаризации земель и государственная регистрация земельных участков в ГЗК продолжаются", - говорится в сообщении.
Напомним:
Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что за годы независимости украли половину государственных сельхозземель - об этом, по его словам, свидетельствует инвентаризация, которую проводит министерство.
Экономическая правда
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