Інвентаризація державних сільгоспземель завершиться до кінця року - Держгеокадастр

Держгеокадсатр планує до кінця 2019 року завершити інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 1018,9 тис га.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що основними етапами цього процесу є топографо-геодезичні роботи, державна реєстрація земельних ділянок у ДЗК та затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Показники станом на 6 листопада 2019 року:

проведення топографо-геодезичних робіт на земельних ділянках – 801,3 тис га (79%) (за тиждень +38,7 тис. га (+4%));

державна реєстрація земельних ділянок у ДЗК – 499,1 тис га (49%) (за тиждень +135,6 тис. га (+13%));

затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель – 328,4 тис. га (32%) (за тиждень +106,2 тис. га (+11%)).

"Наразі здійснення топографо-геодезичних робіт, затвердження технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель та державна реєстрація земельних ділянок у ДЗК тривають", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що за роки незалежності вкрали половину державних сільгоспземель - про це, за його словами, свідчить інвентаризація, яку проводить міністерство.

Економічна правда