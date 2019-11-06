Всі розділи
Укр / Рус

Інвентаризація державних сільгоспземель завершиться до кінця року - Держгеокадастр

Середа, 6 листопада 2019, 10:25

Держгеокадсатр планує до кінця 2019 року завершити інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 1018,9 тис га.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що основними етапами цього процесу є топографо-геодезичні роботи, державна реєстрація земельних ділянок у ДЗК та затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Показники станом на 6 листопада 2019 року:

  • проведення топографо-геодезичних робіт на земельних ділянках – 801,3 тис га (79%) (за тиждень +38,7 тис. га (+4%));
  • державна реєстрація земельних ділянок у ДЗК – 499,1 тис га (49%) (за тиждень +135,6 тис. га (+13%));
  • затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель – 328,4 тис. га (32%) (за тиждень +106,2 тис. га (+11%)).

"Наразі здійснення топографо-геодезичних робіт, затвердження технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель та державна реєстрація земельних ділянок у ДЗК тривають", - йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо:

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що за роки незалежності вкрали половину державних сільгоспземель - про це, за його словами, свідчить інвентаризація, яку проводить міністерство.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

земля

powered by lun.ua
Матеріали за темою
За роки незалежності з держвласності вкрали половину сільгоспземель - Милованов 31 жовтня 2019, 14:47
Чому проведення земельного референдуму суперечить інтересам громадян та Конституції 24 жовтня 2019, 08:52
Держгеокадастр відкрив дані про земельні ділянки 23 жовтня 2019, 17:46
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!