Верхние этажы "дома-монстра" на Подоле снесут — решение суда

Хозяйственный суд Киева обязал ООО "Патели лизинг" снести 4 верхних этажа скандального 12-этажного здания на улице Нижний Вал, 27-29, на столичном Подоле.

Источник: сайт Хозяйственного суда Киева, активист Павел Калюк в Facebook, советник киевского городского главы Максим Бахматов в Facebook

Дословно суд: "Иск о сносе самовольно построенной надстройки был подан в 2014 году Киевским городским советом...

27.11.2019 Хозяйственным судом Киева принято решение по делу №910 / 27779/14, которым обязано ответчика за свой счет снести самовольно построенную надстройку, построенную выше восьмого надземного этажа здания жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29, в Подольском районе Киева.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что ООО "Патели лизинг" осуществляет самовольное строительство, поскольку надстройка в жилищно-офисном комплексе на земельном участке в г. Киеве на ул. Нижний Вал, 27-29, строится без получения исходящих данных и соответствующих разрешений на строительные работы, а также с существенным нарушением государственных строительных норм, других государственных стандартов по вопросам строительства и вопреки позитивным комплексным выводам государственной экспертизы ГП "Укргосстройэкспертиза".

Прямая речь: "Только Хозяйственный суд г. Киева в полном объеме удовлетворил исковые требования Киевсовета против застройщика Дома-монстра на Валах и разрешил снос 4 этажей.

5 лет ушло на прохождение первой инстанции. Да, впереди еще апелляция, но пока это победа!".

Прямая речь Бахматова: "Монстра можно сносить. Судом завершено рассмотрение дела о сносе надстройки жилищно-офисного комплекса в г. Киеве на ул. Нижний Вал, 27-29".

Детали: Накануне советник столичного главы и члена комиссии по проверке информации о резонансных застройках в столице Владимир Бондаренко заявил на брифинге, что 27 ноября Хозяйственный суд Киева перейдет к стадии прений по делу "дома-монстра".

Он надеялся, что решение суда будет в пользу территориальной общины Киева, так как в 2017 году было заключение судебной экспертизы, которая доказала: строительство на Нижнем Валу 27-29 происходило с нарушением, а "технически надстроенные этажи можно демонтировать".

Бондаренко напомнил, что эта история началась в 2005 году с выделения земельного участка. В 2007 году архитектурно-планировочное задание было максимум на 8 этажей.

В 2009 году был последний документ, который согласовал город Киев, – согласовывалась такая высотность: 1 подземный и 8 наземных этажей. С 2009 года город не видел никакой документации, позволяющей надстраивать этажи дальше.

В 2010 году ООО "Патели Лизинг" получило от КГГА письмо-согласие на корректировку проектной документации – но больше в город не обращалось и начало строить еще до утверждения проекта и до получения государственных экспертиз.

В 2011 году Государственная инспекция архитектурно-строительного контроля зафиксировала нарушения законодательства – и прокуратура внесла предписание, напомнил Бондаренко.

В суде дело находится с 2014 года, застройщик прикрывается инвесторами – владельцами квартир.

В документации 2010 года предполагалось, что на верхних мансардных этажей не предусмотрены квартиры, а предусмотрены апартаменты квартирного типа – то есть не жилье.

Бондаренко отметил, что документацию делали уже во время строительства.

Советник киевского городского главы Максим Бахматов выразил сомнение в безопасности здания. Он отметил, что стены дома снаружи облицованы с помощью горючих материалов (пенопласта) без учета степени огнестойкости.

Депутат Киевсовета и член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Ольга Балицкая предположила даже, что во время заселения дом на Нижнем Валу, 27-29, может провалиться в метро, ​которое ​проходит под ним.

А вице-президенткой Национального союза архитекторов Украины Елена Олейник заявила, что здание на этом участке не должно превышать 4 этажей – и демонтировать лишние этажи возможно.

Она сказала, что участок располагается в 4 или 5 охранных зонах и примыкает к охранным зонам 17 памятников архитектуры, поэтому разрешение на строительство было выделено на 4 этажа, хотя и это много для земли историко-культурного значения.

Этот дом выходит за пределы имеющейся застройки на 6-8 этажей, сказала Олейник

Почему решение суда важно: Дом на Нижнем Валу, 27-29, построен с наглым нарушением норм и разрешений. Застройщик пренебрег архитектурным видом Подола и комфортом местных жителей, построив прямо над линией метро огромное здание в 12 этажей, которое нависает над старой частью города.

Предыстория:

Компания "Патели Лизинг" в 2012 году получила от Государственной архитектурно-строительной инспекции лицензию на строительство 8-этажного жилого дома. Через год в разрешение внесли изменения, которые увеличили количество этажей до 12.

Жилье там активно строили во время Евромайдана, однако надстройку оспаривают – так что здание до сих пор не заселено.

В 2017 году нардеп и советник городского главы Киева Дмитрий Белоцерковец попросил ДАБИ проверить соответствие строительства законодательству. Инспекция выявила нарушения в проектной документации, а компания сочла это незаконным.

В 2018 году компании, которые занимались строительством на Нижнем Валу 27-29 (ОК "Наш дом Подол" и ООО "Патели Лизинг"), обратились в суд, чтобы отменить решение Государственной архитектурно-строительной инспекции, которым заблокировали строительные работы.

В мае 2019 года Шестой апелляционный суд Киева отменил запрет ДАСИ на строительство новостройки, признав противоправным аннулирования разрешения на строительные работы.

Украинская правда