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ЕБРР и ЕИБ выделят Украине 900 миллионов евро на дороги

Пятница, 22 ноября 2019, 19:09

Премьер-министр Алексей Гончарук подписал два документа с Европейским инвестиционным банком и ЕБРР о привлечении 900 миллионв евро на строительство и реконструкцию украинских дорог.

Об этом Гончарук сообщил в Facebook.

"Подписал сегодня Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком и Меморандум о взаимопонимании между правительством и ЕБРР о совместной реализации проекта. Оба документа на сумму по 450 млн евро - в общем 900 млн евро", - сообщил он.

По его словам, средства пойдут на реконструкцию трассы Киев-Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях, а также на строительство северного участка объездной дороги вокруг Львова.

Гончарук пообещал, что через три года трасса Киев-Одесса станет первым автобаном европейского уровня по всей протяженности.

Экономическая правда

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дороги ЕБРР ЕИБ Гончарук

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