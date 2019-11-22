ЕБРР и ЕИБ выделят Украине 900 миллионов евро на дороги

Премьер-министр Алексей Гончарук подписал два документа с Европейским инвестиционным банком и ЕБРР о привлечении 900 миллионв евро на строительство и реконструкцию украинских дорог.

Об этом Гончарук сообщил в Facebook.

"Подписал сегодня Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком и Меморандум о взаимопонимании между правительством и ЕБРР о совместной реализации проекта. Оба документа на сумму по 450 млн евро - в общем 900 млн евро", - сообщил он.

По его словам, средства пойдут на реконструкцию трассы Киев-Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях, а также на строительство северного участка объездной дороги вокруг Львова.

Гончарук пообещал, что через три года трасса Киев-Одесса станет первым автобаном европейского уровня по всей протяженности.

Экономическая правда