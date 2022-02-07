В прошлом году на дороги потратили втрое больше средств из госбюджета, чем планировали

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Общие расходы госбюджета на строительство дорог за 2021 год составили 132 млрд грн – это почти втрое больше, чем планировалось в начале года во время принятия бюджета-2021.

Об этом говорится в анализе бюджета Центра экономической стратегии.

Отмечается, что вместе с расходами местных бюджетов сумма достигла в совокупности 178 млрд грн – это на 40% больше расходов Украины на оборону (128 млрд грн в сводном бюджете).

Эксперты подсчитали, что в прошлом году доходы государственного бюджета оказались на 18% выше запланированных в январе (расходы выросли на 13%), а бюджет в сторону увеличения пересматривали пять раз.

"Бюджет много "заработал" за счет высокой промышленной инфляции в Украине (индекс промышленных цен составил +62% год к году) – благодаря этому номинальный ВВП должен оказаться намного больше, чем прогнозировалось в начале года.

Львиная доля дополнительных доходов была потрачена именно на дороги (+85 млрд грн). Расходы на оборону за год увеличили (по сравнению с запланированным в январе) на 8,5 млрд грн, на внутренние силовые органы – на 8,7 млрд, социальные расходы – на 26 млрд грн", – говорится в сообщении.

При этом благодаря увеличению доходов бюджета и получению "подарка" в виде распределения SDR Международным валютным фондом Украина смогла позволить себе заимствовать меньше, чем планировалось, а бюджетный дефицит сократился.

"Его размер ожидался на уровне 247 млрд грн (или 6% ВВП), а фактически составил 198 млрд грн (около 3,6% ожидаемого ВВП в 2021 году).

Дефицит мог бы стать еще меньше, если бы в течение года рост доходов не сопровождался постоянным пересмотром расходов в сторону увеличения", - говорят в ЦЭС.

"Бюджет на 2021 год при принятии имел три основных особенности: повышение минимальной заработной платы, огромный дефицит, неограниченные возможности правительства предоставлять государственные гарантии по долгам. "Минималку" действительно повысили, а прогнозы по дефициту, к счастью, не оправдались, ведь номинальные доходы бюджета существенно превысили ожидания правительства, а ВВП вырос гораздо существеннее, чем по официальному прогнозу КМУ.

В общем, если посмотреть в десятилетней перспективе, перераспределение ВВП из-за публичных финансов продолжает постепенно снижаться. Это в общем случае положительно для экономического роста, поскольку оставляет больше ресурсов в распоряжении более эффективных частных агентов", - заявила заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

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Экономическая правда